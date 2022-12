Incidente sulla Messina- Palermo: galleria Telegrafo, quando riaprirà

A20 interrotta tra Messina e Rometta

MESSINA – Ci vorranno altri 15 giorni per riaprire l’autostrada A20 interrotta tra Messina e Rometta. “La macchina dei soccorsi dopo l’incidente avvenuto nella galleria Telegrafo qualche giorno fa é stata organizzata in modo celere ed è arrivata nei tempi previsti, difatti dopo poche ore c’era già un idropulitrice che ha pulito e sistemato i luoghi, ma per la riapertura occorreranno almeno altri 15 giorni”.

A dirlo è il direttore del Cas, Consorzio autostrade Siciliane, ingegnere Salvatore Minaldi, in merito agli interventi sulla galleria Telegrafo, dove si è sviluppato negli scorsi giorni un incendio e che risulta non accessibile per i lavori in corso. In questi giorni il traffico è stato dirottato sulla statale dove si sono formate lunghe code.

“Abbiamo concordato – continua Minasi – con il ministero le misure per la sicurezza e gli intervenuti nella galleria Telegrafo dopo l’incidente e adesso stiamo procedendo con dei carotaggi per determinare il declassamento del calcestruzzo avvenuto a causa dell’incendio. Ritengo ci vorranno almeno due settimane”. “Si opererà innanzitutto nel tratto autostradale più colpito – aggiunge – e opereremo con una rete d’acciaio e altre attrezzature per sostituire la parte degradata del calcestruzzo. A temperature così alte circa 450 gradi anche un materiale nuovo subisce dei danni. Stiamo intervenendo anche con delle ditte per ripristinare l’illuminazione, gli impianti e eliminare i tratti pericolanti. Tutti lavoreranno h24 per sistemare ogni cosa al più presto”.