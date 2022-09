Incidenti, morto un trentenne ad Avola

Giovanni Cappello era in sella alla sua motocicletta.

SIRACUSA – Un uomo di 34 anni, Giovanni Cappello, di Avola (Siracusa) è morto a causa di in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri ad Avola. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della polizia, la vittima era in sella ad una motocicletta, quando, per cause al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo del suo mezzo. Gli inquirenti non escludono possa trattarsi di un incidente autonomo. A nulla sono serviti i tentativi dei soccorritori.