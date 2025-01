Scia di incidenti: bimbo investito in via Roma, auto contro i mezzi in sosta

Intervenuti i sanitari del 118 e la polizia municipale

PALERMO – Stava attraversando con la madre in via Roma, quando sono stati travolti da un’auto che si è subito data alla fuga. Paura per la donna e il suo bambino di sette anni, investiti nel tardo pomeriggio di ieri, 13 gennaio, in via Roma, in pieno centro a Palermo.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

In seguito all’impatto il piccolo ha perso conoscenza, ma le sue condizioni sono subito migliorate e, una volta trasportato in ospedale, sono stati eseguiti tutti gli accertamenti che hanno scongiurato il peggio. Lui e la mamma hanno riportato lievi ferite, ma ora è caccia all’automobilista che non si è fermato a prestare soccorso.

Caccia all’auto pirata

Dopo l’incidente, avvenuto all’altezza di piazza San Domenico, ha infatti accelerato e ha fatto perdere le sue tracce in direzione di piazza Sturzo. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere, da cui potrebbero emergere importanti dettagli per rintracciare chi era alla guida dell’auto pirata.

Nella notte un altro incidente si è verificato a pochi metri dalla stazione centrale, in via Carlo Pisacane. Qui un giovane al volante di una Citroen C3 ha perso il controllo ed è finito contro le auto in sosta. Due quelle “centrate” in pieno, una Jeep Renegade e una Citroen Picasso. Non si sono registrati feriti, ma i due mezzi parcheggiati hanno riportato gravissimi danni.

Effettuato l’alcoltest

L’automobilista è stato sottoposto all’alcoltest, che è risultato negativo. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi. Due auto e uno scooter sono invece rimasti coinvolti in un altro incidente avvenuto in viale Regione Siciliana, poco prima dell’ex rotonda di via Oreto.

Incidente anche sulla circonvallazione

A contribuire allo scontro sarebbe stata la pioggia delle prime ore della mattina. In questo caso un ragazzo di ventisette anni è stato sbalzato dalla sella del suo Kymco e uno degli automobilisti ha riportato lievi ferite. Entrambi sono stati soccorsi dal 118.