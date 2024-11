Palermo, sbanda e finisce contro i mezzi in sosta: 10 auto distrutte

Il conducente di un'Audi A3 era visibilmente ubriaco

PALERMO – Ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro i mezzi in sosta, colpendone nove in tutto. Il rocambolesco incidente è avvenuto in piazza Amendola, in pieno centro città, intorno alla mezzanotte.

L’allarme

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio e i residenti della zona che hanno sentito il forte rumore provocato dallo schianto. All’arrivo della polizia municipale il conducente di un’Audi A3 sarebbe stato visibilmente in stato di ebbrezza. Si tratta di B.G, un 37enne palermitano che si è rifiutato di essere sottoposto all’alcoltest: la sua patente è così stata ritirata e per lui è scattata la denuncia.

Sul luogo dell’incidente, per precauzione, sono arrivati anche i sanitari del 118, ma non si sono registrati feriti. Per fortuna, quando è avvenuto l’impatto, nessuno stava percorrendo a piedi quel tratto di strada e i proprietari dei mezzi parcheggiati si erano già allontanati.

10 auto distrutte

Le nove auto lasciate in sosta lungo il marciapiede sono state gravemente danneggiate. Si tratta di una Mini Cooper, una Lancia Musa, una Citroen C3, una Chevrolet Captiva, una Renault Koleos, una Nissan Qashqai, una Ford, una Mitsubishi e una Jeep Renegade. L’auto del 37enne, andata a sua volta distrutta, è stata sequestrata. Le indagini sull’ennesimo incidente in città sono in corso: sul posto sono stati eseguiti i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica.