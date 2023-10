Incidenti stradali, nell’ultimo weekend trentanove vittime: è record

Nove vittime avevano meno di 35 anni. L' Emilia-Romagna la regione più colpita

1' DI LETTURA

BOLOGNA – Sono state 39 le vittime della strada in Italia nel secondo fine settimana di ottobre, il numero più elevato negli ultimi tre mesi. Lo rileva l’Osservatorio Asaps, l’Associazione sostenitori della Polizia stradale.

Morti e incidenti

Tra il 6 e l’8 ottobre sono morti 14 automobilisti, 13 motociclisti, 5 pedoni, 4 ciclisti e 3 con furgone. Nel precedente weekend i decessi erano stati 33. Tre gli incidenti plurimortali che hanno causato 6 vittime, 19 i sinistri mortali sulle strade extraurbane principali, mentre la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 21 incidenti fatali.

L’età delle vittime

Nove vittime avevano meno di 35 anni: la più anziana un uomo di 90 anni, la più giovane una ragazza di 15. Sono stati 7 i morti in Emilia-Romagna, 6 in Lombardia, 5 nel Lazio, 4 in Campania e Veneto, 3 in Trentino-Alto Adige e Toscana, 2 in Puglia e Sicilia, uno in Basilicata, Abruzzo e Sardegna.