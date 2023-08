Incidenti stradali, più di 30 vittime nell’ultimo fine settimana

La vittima più giovane è una bambina di soli quattro anni

Sono stati 36 i decessi sulle strade italiane registrati dall’osservatorio Asaps, l’Associazione sostenitori della Polizia stradale, nel terzo fine settimana di agosto (18-20), lo stesso numero del weekend precedente.

Nelle 72 ore sono morti 14 automobilisti, 18 motociclisti, un pedone, un ciclista, un monopattinista e un passeggero di furgone. Diciannove i sinistri mortali sulle strade extraurbane principali. La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di nove incidenti fatali.

Fra le vittime, 12 avevano meno di 35 anni; la vittima più anziana un uomo di 76 anni, quella più giovane una bambina di quattro anni.

Sono state cinque le vittime in Puglia, 4 in Campania e Toscana, tre in Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Calabria e Sicilia, due in Liguria e Abruzzo, una in Sardegna.