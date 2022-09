Incremento tumori nella Valle del Mela, domani il convegno

Coordina il deputato M5S Giampiero Trizzino

Nove anni di colpevole inerzia dall’ultimo vano provvedimento dell’assessorato regionale alla Salute, un’emergenza inquinamento che sfocia nella crisi sanitaria, con un aumento esponenziale di tumori e malattie respiratorie: sul disastroso stato di salute del territorio di Milazzo e dell’intera Valle del Mela, esponenti delle forze politiche in lizza per le imminenti elezioni regionali si confronteranno sabato 10 settembre alle 16 nel salone dell’ex municipio di San Filippo del Mela, nel convegno “La Valle del Mela sta morendo, la Valle del Mela non deve morire” organizzato da Zero Waste Sicilia. Coordinatore dei lavori sarà Giampiero Trizzino, deputato regionale del Movimento 5 Stelle, giurista esperto in diritto dell’ambiente.

Con focus sulle norme del Piano straordinario di interventi sanitari della Regione deliberato nel lontano 2013 dalla giunta allora in carica, assessore Lucia Borsellino, del quale si chiede la compiuta attuazione, si punterà il mirino sullo stato di salute della popolazione della Valle del Mela, una delle tre AERCA (aree ad elevato rischio di crisi ambientale), anche alla luce dei dati più che preoccupanti di “Sentieri” (Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento, coordinato dall’Istituto superiore di Sanità con fondi del Ministero della Salute).

Secondo gli studi, superano ampiamente i livelli di guardia delle statistiche nazionali, fra l’altro, le incidenze di tumori polmonari e della tiroide, e appaiono correlate nei territori di Milazzo, San Filippo del Mela, Pace del Mela, Merì e Condrò, agli impianti industriali (raffinerie, centrali elettriche, industrie siderurgiche) molte malformazioni congenite, casi di mortalità infantile, tumori, malattie endocrine e respiratorie, con un elevato numero di casi di acromegalia.

Interverranno, oltre a Trizzino e a Egidio Maio del Circolo “Carmoz” di Zero Waste, il sindaco forzista di San Filippo, Gianni Pino, il presidente del Comitato Ex esposti amianto Salvatore Nania, Claudio Fava per Centopassi, Salvatore Gitto per il Partito Democratico, Francesco Rizzo di Fratelli d’Italia, Vera Giorgianni per il Movimento 5 Stelle, Ciccio Mucciardi di Unione Popolare, Antonella Leto del Forum dei Beni culturali, Elena Caragliano del circolo Zero Waste di Milazzo