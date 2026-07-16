InformaGiovani Palermo ottiene Marchio Europeo di Qualità

"Da 25 anni a servizio di ragazzi e ragazze a Palermo"

PALERMO – Dopo essere stata riconosciuto a dicembre dello scorso anno come Centro Europe Direct per la provincia di Palermo, un nuovo importante riconoscimento per InformaGiovani ETS, l’associazione palermitana che dal 2001 gestisce diverse attività di informazione, formazione e volontariato in città e in un contesto internazionale.

In questi giorni è infatti arrivata la conferma dell’inserimento nella rete europea dei servizi certificati con il Marchio Europeo di Qualità dell’Informazione per i Giovani (Quality Label ERYICA), per il triennio 2026-2028.

Il riconoscimento è rilasciato da ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency) in collaborazione con Eurodesk Italy, con il sostegno del Consiglio d’Europa, e attesta la piena conformità dei servizi offerti agli standard fissati dalla Carta Europea dell’Informazione per la Gioventù. In Italia, oltre a Palermo è stato concesso al momento soltanto a Matera e San Vito in Tagliamento in Friuli.

L’ottenimento del Marchio è il risultato di un percorso di valutazione e miglioramento continuo, al termine del quale è stata certificata l’affidabilità, la completezza, l’imparzialità, la trasparenza e l’accessibilità dell’informazione e dell’orientamento che InformaGiovani offre ai giovani e alle giovani del territorio.

“Ormai da quasi 25 anni – spiegano i responsabili di InformaGiovani – offriamo gratuitamente un servizio indispensabile non solo per ragazzi e ragazze, ma anche per chi lavora con loro e vuole conoscere opportunità e strumenti per migliorare le proprie attività e il proprio impatto sociale.

Non a caso, InformaGiovani è ormai da anni un punto di riferimento qualificato a livello nazionale ed internazionale, con la Rete IGNet riconosciuta dalla Commissione Europea, anche per fare dei programmi comunitari degli strumenti di intervento sociale. Anche in vista dello spostamento delle nostre attività in una grande villa confiscata, questo riconoscimento più che un punto di arrivo, rappresenta per noi uno stimolo a proseguire in un percorso di potenziamento dei servizi e delle opportunità, che con una rete di partner locali sempre più ampia riusciamo ad offrire ai ragazzi e alle ragazze di Palermo.