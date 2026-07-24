Infrastrutture digitali, Daniela Faraoni nominata presidente di Infratel Italia

È stata fino a pochi mesi fa assessore regionale alla Salute in Sicilia.

CALTANISSETTA – Daniela Faraoni è stata nominata presidente di Infratel Italia, la società in house del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, controllata da Invitalia, che si occupa della realizzazione delle infrastrutture digitali nazionali. Nata a Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta) il 12 settembre 1959 e laureata in Giurisprudenza all’Università di Urbino, Faraoni è stata fino a pochi mesi fa assessore regionale della Salute della Sicilia.

Daniela Faraoni, una lunga carriera

Nel corso della carriera ha ricoperto diversi incarichi nella sanità pubblica, tra cui quelli di direttore generale e commissario straordinario dell’Asp di Palermo, direttore amministrativo dell’Asp di Catania e dell’Asp di Caltanissetta, dell’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello di Palermo e dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Infratel Italia è la società che attua gli interventi pubblici per lo sviluppo della banda ultra larga e delle infrastrutture digitali, anche nell’ambito dei programmi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Germanà (Lega): “Esprimo il mio compiacimento”

“Esprimo il mio compiacimento per la nomina di Daniela Faraoni, già assessore alla Salute della Sicilia, alla guida di Infratel Italia, società in house del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, controllata da Invitalia e in prima linea nella realizzazione delle principali infrastrutture digitali del Paese. Si tratta di un incarico di grande importanza conferito ad una donna che si è distinta per capacità manageriali e amministrative nelle diverse funzioni alle quali è stata chiamata. Infratel Italia sviluppa la sua azione in settori quali: banda ultra larga, reti strategiche, copertura delle aree interne, digitalizzazione della pubblica amministrazione e attuazione di una parte fondamentale degli investimenti del Pnrr. Si tratta di una struttura che gestisce miliardi di euro di investimenti pubblici e che riveste un ruolo cruciale nella sicurezza tecnologica, nella competitività economica e nella modernizzazione dell’Italia. A Daniela Faraoni i miei migliori auguri di buon lavoro”. Lo afferma Nino Germanà, senatore e segretario regionale della Lega in Sicilia.

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Lega Sicilia: “Bene la nomina”

“Conosciamo l’alto valore di Daniela Faraoni, e ne abbiamo apprezzato le qualità umane e manageriali durante la guida dell’Asp di Palermo e dell’assessorato regionale alla Salute. La nomina odierna alla presidenza di Infratel Italia, società in-house del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, controllata da Invitalia, ci rende orgogliosi. Una donna manager siciliana assurge ad un incarico così importante in una società che progetta e costruisce reti in fibra ottica e infrastrutture di telecomunicazione, il cui scopo principale è eliminare il digital divide. Riteniamo che non poteva essere fatta scelta migliore per la guida di Infratel Italia, che è anche il soggetto attuatore dei principali piani nazionali per la connettività, tra cui il Piano Nazionale Banda Ultralarga e Italia 1 Giga, per portare connessioni ultraveloci in tutta Italia, il Piano Italia 5G, per sviluppare le reti mobili di nuova generazione, e i Piani Scuola e Sanità, per dotare di connettività dedicata gli istituti scolastici e le strutture sanitarie”. Lo si legge in una nota della Lega per Salvini premier della Sicilia.

Figuccia (Lega): “Esprimo le mie congratulazioni”

“Esprimo le mie più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro a Daniela Faraoni per la prestigiosa nomina a presidente di Infratel Italia. La scelta dell’Assemblea dei soci premia una figura di altissimo profilo istituzionale, che ha già ampiamente dimostrato il proprio valore, capacità gestionale e manageriale durante il suo mandato come assessore alla Salute della Regione siciliana”. Lo afferma in una nota Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Assemblea regionale siciliana.