"Gesto fatto con amore"

Un’insegnante di sostegno siciliana ha preso le ferie e raggiunto a Rimini il suo alunno ricoverato per un intervento chirurgico, per non lasciarlo solo durante la degenza. Protagonista della vicenda, Samanta Anna Lacagnina, maestra del bambino — arrivato dalla Sicilia con la sola madre — che ha contribuito di tasca propria alle spese di viaggio e soggiorno.

“Gesto fatto con amore”

“È un gesto fatto con amore — racconta all’edizione locale de ‘il Resto del Carlino —. Inizialmente la mamma pensava stessi scherzando. Ho voluto dare sostegno a un bambino solare, con una grande forza di volontà, e a una madre coraggiosa. Per me è stato tutto naturale e lo rifarei mille volte. I miei allievi sono davvero come figli”.

Durante il ricovero alla clinica ‘Sol et Salus’ di Rimini, l’insegnante ha collaborato con il progetto ‘Inclusive Care’, iniziativa sperimentale nata dalla clinica insieme al Comune di Rimini, all’università di Bologna, alla cooperativa ‘Il Millepiedi’ e al ‘Cidi’, che offre ai piccoli degenti spazi di gioco e socialità.

Il gesto ha raggiunto anche le istituzioni. La vicesindaca e assessora alla scuola Chiara Bellini ha inviato una lettera di encomio alla dirigente scolastica dell’insegnante, definendo la sua scelta “un esempio concreto di passione professionale e autentico affiancamento umano, che supera ciò che è richiesto dal ruolo e restituisce alla scuola la sua dimensione più alta”.