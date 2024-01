Internet ultraveloce a Piana degli Albanesi: pronta la rete di Open Fiber

Raggiunge quasi 1.500 unità immobiliari

PIANA DEGLI ALBANESI (PALERMO) – Arriva internet ultraveloce a Piana degli Albanesi. Open Fiber ha ultimato i lavori della nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultra larga, che è già operativa e raggiunge 1.496 unità immobiliari attraverso le tecnologie FTTH.

Tra gli edifici coperti ci sono la scuola elementare ‘Skanderbeg’, il presidio di Continuità Assistenziale, il campo sportivo, il museo civico ‘Nicola Barbato’, gli uffici del depuratore, il palazzetto dello Sport, il centro tecnico canoe, il distaccamento forestale, i locali del Comune e la sede della Protezione civile.

Costruita con i fondi regionali

L’infrastruttura tecnologica è stata finanziata con fondi regionali e statali nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga (BUL), che è gestito da Infratel Italia, la società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della Regione Siciliana.

“Utile anche per lo smart working”

“Grazie alla rete FTTH e al progetto di cablaggio di Open Fiber – dice Davide Naccari, field manager dell’azienda – Piana degli Albanesi si dota di una rete ultra broadband in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisiti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione”.