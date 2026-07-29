Intervento cardiologico al Pte di Lampedusa, salvata una donna

Evitato il trasferimento d'urgenza con un volo sanitario verso un ospedale

LAMPEDUSA – Un delicato intervento cardiologico eseguito direttamente nel Punto territoriale di emergenza (Pte) di Lampedusa ha consentito di salvare una 71enne affetta da una grave aritmia cardiaca, evitando il trasferimento d’urgenza con volo sanitario verso un ospedale.

La paziente si era presentata al Poliambulatorio dell’Asp di Palermo di Contrada Grecale lamentando astenia e un marcato cardiopalmo, sintomi insorti da diversi giorni e aggravatisi dopo un episodio di disidratazione.

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Gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato una fibrillazione atriale ad elevata risposta ventricolare, associata a marcata ipotensione arteriosa e a una compromissione della funzione cardiaca, delineando un quadro di instabilità emodinamica che avrebbe normalmente richiesto il trasferimento immediato in un centro specialistico. Grazie al potenziamento dell’attività cardiologica è stato possibile eseguire direttamente sul posto un ecocardiogramma transesofageo, accertamento indispensabile per escludere la presenza di trombi intracardiaci e procedere in sicurezza alla cardioversione elettrica.

L’intervento ha avuto esito positivo, consentendo il ripristino del ritmo cardiaco normale e il recupero della funzionalità ventricolare, con una rapida stabilizzazione delle condizioni cliniche della paziente.