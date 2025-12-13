Ipab Corleone, in arrivo manutenzione e videosorveglianza

Giandalone: “Potenziamento illustrato all'Arcivescovo”

CORLEONE (PALERMO) – Visita dell’Arcivescovo Gualtiero Isacchi all’IPAB Casa di Riposo “Santissimo Salvatore” di Corleone, dove si è insediato recentemente il nuovo Consiglio di Amministrazione. A presiederlo è Giuseppe Giandalone, designato dalla Curia Arcivescovile di Monreale. Gli altri componenti del CdA, nominati con decreto dell’Assessorato Regionale alla Famiglia, sono Padre Giuseppe La Franca, Giuseppe Di Miceli, Vincenzo Rigogliuso e Biagio Pomilla.

All’Arcivescovo di Monreale sono state illustrate le ultime iniziative intraprese, finalizzate ad offrire maggiore cura e assistenza agli anziani presenti nella struttura nonché la manutenzione dell’edificio.

Grazie alla recente convenzione sottoscritta con il Dipartimento dello Sviluppo Rurale della Regione Siciliana per la pulizia e gestione delle aree a verde e ad un finanziamento dal Dipartimento regionale Infrastrutture sarà effettuata una manutenzione straordinaria dell’edificio, con un nuovo impianto di climatizzazione e di videosorveglianza e la tinteggiatura del prospetto. Inoltre è previsto l’acquisto di un veicolo elettrico per agevolare il trasporto degli anziani. Uno dei prossimi obiettivi sarà quello di far conoscere meglio il monumento con l’annessa chiesa conventuale, tramite la realizzazione di un museo interattivo nei locali di recente ristrutturazione prospicienti al chiostro.

“Stiamo cercando – dichiara il presidente Giuseppe Giandalone – di dare un’immagine diversa della Casa di riposo, partendo dal miglioramento della qualità dei servizi offerti agli anziani ospitati nella nostra struttura. È un’attività costante, frutto del lavoro di squadra di tutto il Consiglio di Amministrazione, che si prefigge di ampliare la fruizione della struttura ai numerosi visitatori di Corleone facendogli apprezzare anche la bellezza della chiesa del SS. Salvatore con la sua incomparabile vista sul belvedere e del suggestivo affaccio sulla cascata delle Due Rocche”.