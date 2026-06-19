Ipoacusia, il convegno multidisciplinare sulla salute dell’udito

A Villa Itria di Viagrande

VIAGRANDE – Sabato 20 giugno a partire dalle ore 8.30 nella cornice del Grand Hotel Villa Itria di Viagrande avrà luogo l’evento di formazione ECM in Audiologia intitolato Gestione Multidisciplinare dell’ipoacusia: Strategie e Consulenza di Valore.

L’evento, che è organizzato dall’Ordine delle Professioni Sanitarie di Catania, vedrà la trattazione, oltre che dell’ipoacusia, anche di diversi altri argomenti riguardanti la tematica dell’udito come l’acufene, la terapia protesica e lo svolgimento anche di alcuni test psicoacustici con la partecipazione di diversi esperti del settore, impegnati anche in ambito accademico.

Il corso di formazione, con presidente di sessione il dott. Innocenzo Secolo e con il responsabile scientifico, il dott. Fabrizio G. Testa, è destinato ai professionisti sanitari che partecipano al programma ECM (Educazione Continua in Medicina), che avranno anche l’occasione di vedere da vicino alcune problematiche relative alla sfera dell’udito. La crescente diffusione dell’ipoacusia e il suo impatto sulla qualità della vita rendono sempre più necessaria una gestione clinica integrata, capace di coniugare competenze specialistiche, innovazione tecnologica e centralità del paziente. In questo scenario, la riabilitazione uditiva rappresenta una delle principali sfide per i professionisti coinvolti nel percorso di cura.

Con un programma ricco di interventi e approfondimenti affidati a esperti del settore, l’evento si propone come un’importante occasione di confronto multidisciplinare tra audiologi, otorinolaringoiatri, tecnici audioprotesisti, audiometristi, logopedisti e tutti i professionisti che operano nel campo dell’udito e della comunicazione. Attraverso il contributo di esperti del settore, saranno approfonditi gli aspetti clinici, diagnostici, riabilitativi e tecnologici che caratterizzano la moderna gestione dell’ipoacusia.

Particolare attenzione sarà dedicata al valore della protesizzazione acustica come strumento terapeutico in grado di favorire il recupero della funzione uditiva, sostenere le capacità comunicative e contribuire al benessere cognitivo e relazionale della persona ipoacusica. Le più recenti evidenze scientifiche e le innovazioni tecnologiche offriranno spunti concreti per ottimizzare i percorsi assistenziali e migliorare gli outcome clinici.

Il programma scientifico è stato strutturato per favorire un aggiornamento professionale di alto livello, combinando approfondimenti teorici, esperienze cliniche e applicazioni pratiche.

L’obiettivo è fornire ai partecipanti strumenti immediatamente spendibili nella propria attività quotidiana, promuovendo al contempo una cultura della collaborazione interdisciplinare quale elemento chiave per una presa in carico efficace e personalizzata del paziente con ipoacusia. Strategie, consulenza di valore e multidisciplinarietà costituiscono i pilastri di un percorso formativo che intende trasformare l’aggiornamento professionale in un’opportunità concreta di crescita, confronto e innovazione.