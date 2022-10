A Siracusa prontissimo Muhaarar, Tenzing il migliore di Cuschieri

Una Debuttanti con un gruppone da 13 pretendenti alla prima uscita del Premio Pentotal, sugli impegnativi 1700 metri di pista grande

SIRACUSA – Ben presentato al tondino, di buona genealogia e dall’ottima preparazione, Muhaarar Dream aveva tutte le premesse per concretizzare l’ottimo successo conquistato nella prima corsa del convegno di ieri pomeriggio all’Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Una Debuttanti con un gruppone da 13 pretendenti che volevano far bene subito alla prima uscita del Premio Pentotal, sugli impegnativi 1700 metri di pista grande. L’allievo di Vincenzo Caruso, condotto da Walter Gambarota, ha allungato efficacemente sul finale. Dietro recupera con slancio Smoke a Cigarette, ai danni del terzo posto riservato a Don Aurelio. È la prima delle 6 corse di galoppo che hanno animato il pomeriggio ippico siracusano di sabato 15 ottobre.

Tenzing, invece, si è allungato al centro della pista del Premio Farsalo. Dei 3 atleti di Mark Cuschieri era il meno appoggiato, ma evidentemente l’allievo di Antonino Cannella aveva acquisito un’ottima condizione tale da farlo imporre al se pur difficile e impegnativo campo partenti. Secondo gradino del podio per Traveling Well, che forse ha patito i 1400 metri di pista grande, mentre terzo è Charlie’s Jamboree che rientra più che bene.

Le altre vittorie in giornata trovano Nicole’s Song, con Marcelli Germano in sella, vittoriosa sui 1300 metri di pista sabbia, ancora Tuatha che fa segnare la quota vincente più interessante del pomeriggio. Poi Vega Magic che consegna il bis in giornata al team Cuschieri-Cannella e in ultimo Secret Tour nel Premio Rafael Alberti.