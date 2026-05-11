Sanzioni pesanti per i pescatori

PALERMO – I militari della guardia costiera di Palermo, Trapani e Marsala hanno sequestrato cinque tonnellate di tonno rosso nel corso dei controlli su furgoni adibiti al trasporto del pescato e su diverse unità da pesca operanti in mare nell’area di competenza della direzione marittima occidentale.

Numerose le irregolarità per quanto riguarda la detenzione e alla commercializzazione del tonno rosso pescato.

Sono stati sequestrati 19 esemplari di tonno rosso, trovati bordo di un peschereccio fermato al largo e condotto dalle motovedette nel porto palermitano.

Sono scattate sanzioni per 10mila euro perché i pescatori avevano catturato gli esemplari di tonno rosso eccedendo le quote assegnate.

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