 Sequestrate 5 tonnellate di tonno rosso in provincia di Palermo
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Irregolarità nella pesca del tonno rosso, sequestrate 5 tonnellate

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Sanzioni pesanti per i pescatori
I CONTROLL
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PALERMO – I militari della guardia costiera di Palermo, Trapani e Marsala hanno sequestrato cinque tonnellate di tonno rosso nel corso dei controlli su furgoni adibiti al trasporto del pescato e su diverse unità da pesca operanti in mare nell’area di competenza della direzione marittima occidentale.

Numerose le irregolarità per quanto riguarda la detenzione e alla commercializzazione del tonno rosso pescato.

Sono stati sequestrati 19 esemplari di tonno rosso, trovati bordo di un peschereccio fermato al largo e condotto dalle motovedette nel porto palermitano.

Sono scattate sanzioni per 10mila euro perché i pescatori avevano catturato gli esemplari di tonno rosso eccedendo le quote assegnate.

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