Isab di Priolo passa a Ludoil: accordo con Goi Energy per la raffineria

PALERMO – Il gruppo Ludoil della famiglia Ammaturo ha sottoscritto un accordo con Goi Energy per l’acquisizione della partecipazione detenuta da quest’ultima nel capitale di Isab, la società proprietaria della raffineria di Priolo Gargallo e delle infrastrutture industriali, logistiche ed energetiche collegate.
Lo rende noto un comunicato diffuso nella giornata di oggi. L’impianto di Priolo rappresenta il più grande complesso di raffinazione italiano, con una capacità autorizzata di 20 milioni di tonnellate annue e una capacità bilanciata di 15 milioni di tonnellate.
Secondo quanto evidenziato nella nota, il polo industriale costituisce “un’infrastruttura strategica per la sicurezza energetica nazionale” e, con questa operazione, torna sotto una guida italiana.
L’operazione riguarda uno dei principali asset energetici del Paese, al centro negli ultimi anni dell’attenzione nazionale per il suo ruolo nella filiera della raffinazione e dell’approvvigionamento energetico.