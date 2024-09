Ispezioni a Palermo, trovati lavatori in nero: sospese le attività

Cinque cantieri edili sono stati sottoposti a verifica, ma non solo

PALERMO – Gli ispettori nazionali del lavoro Sicilia hanno effettuato una serie di controlli che hanno riguardato i settori dell’edilizia, degli esercizi pubblici, della ristorazione e dei servizi alla persona nella città di Palermo e in alcuni comuni della provincia.

Cinque i cantieri edili sottoposti a verifica: in tutti sono state riscontrate irregolarità in materia di salute e sicurezza. In uno sono stati trovati tre lavoratori senza alcun contratto: nei confronti della ditta è stato emesso il provvedimento di sospensione.

In un negozio di motocicli e accessori per motocicli e ciclomotori c’era un lavoratore in nero: gli ispettori, coadiuvati da personale Inps, hanno adottato il provvedimento di sospensione dell’attività ed hanno irrogato le relative sanzioni.

In un ristorante è stata accertata la violazioni in materia di salute e sicurezza come la mancata visita medica, mancata formazione. Al titolare sono state elevate sanzioni. In un centro estetico sono stati identificati due lavoratori, entrambi senza contratto: è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività e sono state irrogate sanzioni.