IT Wallet, da oggi tutti possono caricare i documenti: ecco come fare

Terminata la fase di sperimentazione

ROMA – A partire da oggi, 4 dicembre, IT-Wallet sarà disponibile per tutti gli italiani che hanno scaricato l’app IO.

Sarà possibile, quindi, caricare la versione digitale dei propri documenti per averli sempre a portata di mano sul proprio smartphone.

I documenti che si possono caricare sull’App IO

Al momento è possibile caricare solo tre documenti sul portafoglio digitale: la patente di guida, Tessera Sanitaria – Tessera Europea di Assicurazione Malattia e la Carta Europea della Disabilità. La carta di identità verrà aggiunta in un secondo momento, ma non è stata ancora rilasciata una data ufficiale.

L’obiettivo è trasformare IT-Wallet in un vero e proprio portafoglio digitale sul quale è possibile salvare tutti i documenti, non solo la carta di identità, entro il 2025 potranno essere caricati sul portafoglio digitale anche la tessera elettorale, i titoli di studio, il fascicolo sanitario elettronico e persino gli abbonamenti e i biglietti del trasporto pubblico.

Il portafoglio digitale sarà gratuito e non obbligatorio.

Come utilizzare i documenti digitali sull’App IO

I tre documenti digitali potranno essere utilizzati “in sostituzione dei corrispettivi documenti fisici e nello specifico, in questa prima fase, solo per contesti di verifica dal vivo”, spiega il Dipartimento per la trasformazione digitale.

Chi salva il documenti infatti potrà mostrarli direttamente dal proprio smartphone. Per esempio, se fermati dalle forze dell’ordine per un controllo, sarà sufficiente mostrare il documento caricato sul proprio portafoglio digitale per mostrare di essere abilitati alla guida. Nel caso di infrazioni, se le forze dell’ordine ritirano la patente sarà invece necessario consegnare il documento fisico.

La Tessera Sanitaria – Tessera Europea di Assicurazione Malattia su IT-Wallet permetterà di accedere alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale e la Carta Europea della Disabilità potrà essere presentata al posto del documento fisico.

Come caricare la patente digitale sull’App IO

Per caricare i documenti su IT-Wallet basta seguire alcuni passaggi descritti all’interno dell’app. È necessario essere in possesso di documenti validi per poter inserire tutti i codici richiesti e aggiornare l’app IO su Play Store o App Store.

A quel punto basterà entrare con le credenziali SPID, è possibili anche utilizzare la Carta di identità elettronica, e seguire le indicazioni per completare il processo di verifica.

Dopo aver verificato che tutti i dati inseriti siano corretti basta premere su “continua” e poi sul pulsante “aggiungi” primo documento.

È possibile scegliere il documento che si vuole aggiungere selezionandolo. Una volta scelti i documenti da caricare su IT-Wallet basterà premere su Continua e infine cliccare su Aggiungi al Portafoglio.