ITA Airways assume 4.000 persone: tutte le informazioni per candidarsi

Selezioni per assistenti di volo e personale di terra

ITA Airways propone molteplici posti di lavoro in Italia e all’estero e raccoglie le candidature alla ricerca di personale di staff. Per capire come candidarsi è necessario leggere le seguenti informazioni, utili per quanto riguarda il lato tecnico, ma anche per quello inerente alle figure ricercate.

Il programma delle offerte di lavoro

Il nuovo programma di rinnovamento di ITA Airways non riguarda esclusivamente i posti di lavoro. La compagnia aerea ha lanciato una campagna di recruiting: nuovi aerei, nuove rotte e 475 nuove assunzioni entro la fine del 2024.

Queste nuove assunzioni si aggiungono a quelle previste dal contratto integrativo siglato nei mesi scorsi, che offrirà all’incirca 4000 posti di lavoro, da “riempire” entro il 2025.

Posti di lavoro: le figure richieste da ITA

ITA ricerca di continuo molteplici figure, a partire dal personale di bordo: soprattutto assistenti di volo e capi cabina; ma anche personale di terra: figure da inserire nello staff negli uffici a Milano o Roma.

La compagnia aerea, al momento, cerca figure ben precise cui offrire i propri posti di lavoro: Stage HR Business PartnerStage HR Business Partner – Loyalty Product SpecialistLoyalty Product Specialist – Stage Labour Law & Litigation – Stage Revenue Management e Revenue Integrity Analyst – Sales Account Executive (in Svizzera) – Stage Junior Legal – Coordinamento Finance Outstations – Stage Tax & Customs.

Come candidarsi

Tutti coloro che sono interessati alle posizioni appena citate, possono candidarsi attraverso la pagina ufficiale dell’azienda, dalla quale è possibile raggiungere il profilo Linkedln di ITA. Quest’ultima, infatti, sul proprio portale non ha una sezione web “Lavora con noi”, dunque è d’obbligo avere un profilo LinkedIn. È possibile, quindi, prendere visione dei posti di lavoro, quando l’azienda apre nuove selezioni di personale, e candidarsi, cliccando l’offerta d’interesse e poi su “Candidature semplice”, dopo essersi iscritti o aver effettuato l’accesso sul portale social.

