Italia-Macedonia del Nord al “Barbera”, stadio tutto esaurito in due ore

In sole 2 ore sono andati esauriti i circa 20.000 biglietti disponibili

PALERMO – Uno straordinario entusiasmo per il ritorno degli Azzurri a Palermo: in poche ore lo stadio “Renzo Barbera” è già completamente esaurito per la semifinale dei play off Mondiali Italia-Macedonia del Nord in programma il 24 marzo alle ore 20.45.

Dopo i 6000 biglietti venduti tra mercoledì e giovedì (2 e 3 marzo) ai possessori della card VivoAzzurro in prelazione, questo pomeriggio in sole 2 ore sono andati esauriti i circa 20.000 biglietti disponibili per la vendita libera, per un totale di circa 26.000 posti previsti con la capienza attualmente fissata al 75%. Al momento, dunque, non sono più disponibili ulteriori tagliandi.

La Nazionale italiana ritorna a Palermo dopo due anni e mezzo dall’ultima uscita, nel novembre 2019, quando superò 9-1 l’Armenia in quella che sarebbe stata l’ultima gara della Nazionale prima dello stop per la pandemia. Lo stadio ormai esaurito in ogni ordine di posto a 20 giorni dalla gara è, inoltre, la conferma della bontà della scelta della FIGC sulla sede.

PRECEDENTI

Solo due precedenti con la Macedonia del Nord, entrambi nelle qualificazioni al Mondiale 2018: successo a Skopje in rimonta (2-3) e pareggio a Torino (1-1). Sarà invece la 16° gara della storia degli Azzurri a Palermo: il bilancio è di 13 vittorie (serie aperta di 6 consecutive), 1 pari e 1 ko. In totale 35 gol fatti e 8 subìti. L’Italia ha disputato 117 gare di qualificazione alla Fase Finale del Mondiale FIFA: 78 le vittorie, 30 i pareggi e 9 le sconfitte, con un bilancio di 234 gol fatti e 71 subìti. La Nazionale è imbattuta nelle gare interne: nei 59 incontri disputati in Italia, gli Azzurri hanno collezionato 48 vittorie e 11 pareggi (147/27 le reti); nei 58 incontri disputati invece in trasferta, 30 vittorie, 19 pareggi e 9 sconfitte (87/44).

A Palermo è legato l’esordio di 7 campioni del mondo: Cannavaro nel ’97 contro l’Irlanda del Nord, Gattuso nel 2000 contro la Svezia, De Rossi (con gol), Gilardino, Barone e il CT Lippi nel 2004 contro la Norvegia. In quella gara, tra l’altro, la rete di Carew (dopo 41”) è passata alla storia come il 2° gol più rapido subìto dalla Nazionale: solo la rete di Lacombe ai Mondiali Argentina 1978 in Italia-Francia 2-1 dopo 38” è stata più veloce. Nel 2015, Buffon ha festeggiato qui le 150 gare in Azzurro. Tre le reti a Palermo di De Rossi, Immobile e Vieri, due quelle del CT Roberto Mancini, segnate nell’arco di 1’ contro Malta (58’ e 59’) nel ’93, oltre a Chiellini, D. Baggio e Zaniolo.