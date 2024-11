Kryalos Sgr acquista il centro commerciale Forum di Palermo

L'acquisizione attraverso il fondo Sun

PALERMO – Kryalos Sgr, società privata e indipendente di gestione del risparmio con oltre 13 miliardi di Asset under management tra le più “significative per dimensione” secondo la definizione contenuta nel Regolamento di Banca d’Italia, ha perfezionato l’acquisizione del centro Commerciale Forum Palermo attraverso il neocostituito fondo Sun, principalmente sottoscritto da fondi gestiti da Hayfin Capital Management.

Si tratta della prima acquisizione effettuata dal fondo Sun, che è stato istituito per cogliere interessanti opportunità di investimento in ambito retail.

Forum Palermo rappresenta un asset di grande rilevanza commerciale, che si estende su una superficie di circa 50mila mq, situato nell’area di Palermo.

I marchi ospitati all’interno del centro commerciale Forum

Il complesso comprende un centro commerciale denominato Forum, un cinema multisala e un’ulteriore struttura stand-alone ad uso commerciale denominata “Baglio Villa”. Il centro ospita 139 unità commerciali interamente locate ed un cinema multisala con 7 schermi; fra i tenant vi sono i principali marchi internazionali, tra cui tutti i brand del Gruppo Inditex e H&M.

La struttura è dotata di un ampio parcheggio esterno, con tettoie che ospitano impianti fotovoltaici. Multi – operatore specializzato di standing internazionale fortemente radicato nel mercato italiano, con una competenza specifica nel settore outlet/shopping centers – continuerà a prestare servizi di property management per il complesso.

L’ad dopo l’acquisizione: “Entusiasti di ampliare il nostro focus”

“Felici di tornare ad investire attivamente nel retail – ha affermato Paolo Bottelli, amministratore delegato di Kryalos Sgr subito dopo l’acquisizione del centro commerciale Forum – grazie a questa operazione perfezionata attraverso il fondo Sun. Il nostro team vanta una grande esperienza in tutti i rami del retail e siamo entusiasti di ampliare il nostro focus geografico alla Sicilia e in particolare alla città di Palermo dove questo complesso si configura come un centro di comunità radicato nel territorio e vicino alle molteplici esigenze delle persone, integrando attività economiche, offerta per il tempo libero e servizi complementari”.