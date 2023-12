La Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, Cuffaro: “Tutelare i fragili”

La Dc sulla struttura

PALERMO- “La Democrazia Cristiana plaude alla senatrice Dafne Musolino per il suo impegno e il risultato parlamentare ottenuto per la Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina. La deroga al decreto Balduzzi, già applicata in altre regioni d’Italia, è la soluzione per mantenere operativo un centro di eccellenza internazionale”. Lo dice il segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro.

“La prossima settimana arriveranno dal Burundi altri due bimbi che, senza interventi di cardiochirurgia complessa, non potrebbero continuare a vivere. Ciò dimostra che i centri di alta e complessa specialità sono un valore e, una volta creati e costruiti, non possono essere dispersi. Ringraziamo il team e il dottor Agati per il lavoro straordinario che continuano a portare avanti, certi che anche l’impegno del presidente Schifani porterà al giusto riconoscimento di una sanità che riesce, seppur tra tante difficoltà, a dare risposte concrete al bisogno dei più fragili”, conclude Cuffaro.