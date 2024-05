La droga ordinata via chat: un arresto nel lungomare di Catania

Il presunto spacciatore ha 27 anni

CATANIA – Riceveva ordinazioni sul telefonino, attraverso una app di messaggistica istantanea. Ed era fermo in via De Gasperi, a due passi da una scuola e da un parco giochi, con la droga nascosta in macchina. Per questo un 27enne di Bronte è stato arrestato: era a ridosso del lungomare di Catania.

I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina lo accusano di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. È stato posto ai domiciliari. Secondo quanto ricostruito, hanno notato una figura sospetta all’interno di un’auto posteggiata vicino a una scuola.

Il sequestro

Così si sono avvicinati e hanno perquisito il mezzo, rinvenendo 62 bustine di marijuana e 11 di hashish, già divise in dosi e pronte per essere vendute. Nello zaino aveva anche 460 euro, ritenuti il provento dello spaccio.

A quel punto hanno notato che stava armeggiando con il telefonino, forse per far sparire i messaggi. Sfortunatamente per lui però i poliziotti hanno capito tutto e lo hanno bloccato, risalendo poi proprio a quei messaggi, dove lo spacciatore riceveva gli ordini.