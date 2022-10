La due giorni di Bonomi in Sicilia al fianco delle aziende

Il tour del leader di Confindustria

1' DI LETTURA

PALERMO – Una due-giorni a fianco delle imprese siciliane piegate dalla crisi. Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, accompagnato dal presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, incontrerà i territori della regione e ascolterà le voci degli imprenditori nel momento più difficile di quest’epoca. Da Trapani a Enna passando per Agrigento, Bonomi sarà in Sicilia per dar forza alle imprese nella loro drammatica resistenza tra la nuova spinta inflattiva e le previsioni di drastica contrazione dei consumi.

Il nodo della crisi energetica

“La crisi energetica è diventata una questione di sicurezza nazionale, senza industria crolla il sistema Paese. Le imprese siciliane – sostiene Albanese in linea con la posizione del presidente di Confindustria Bonomi – sono stremate. Servono subito interventi congiunti a Bruxelles, a Roma, in Sicilia. Occorre subito porre un price cap, un tetto al prezzo del gas (di tutto il gas e non solo di quello russo), serve la sospensione del mercato Ets e del sistema speculativo sull’energia in questo momento. E misure immediate a sostegno di famiglie e imprese”.