 Gelateria Mon Chou-Chou premiata con il riconoscimento dei Due Coni
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La gelateria Mon Chou-Chou premiata con il riconoscimento dei Due Coni

due coni gambero rosso Gelateria Mon Chou-Chou
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È stata inserita nella guida Gelaterie d'Italia del Gambero Rosso
il premio
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La rinomata Gelateria Mon Chou-Chou situata nel centro storico di Cefalù, in Sicilia, è stata ufficialmente premiata con il prestigioso riconoscimento dei Due Coni e si classifica tra le prime tredici gelaterie Siciliane che si distingue per l’alta qualità dei suoi prodotti in occasione dell’edizione 2027 della guida  Gelaterie d’Italia 2027 del Gambero Rosso.

Un riconoscimento che premia l’atelier dal design luminoso e ricercato della famiglia Micciché-Cacciola unito al lavoro artigianale di ‘’Rosario Naselli’’, gelatiere con grande esperienza. Alla base del successo: l’uso esclusivo di materie prime stagionali e di prossimità e di additivi solo di origine naturale: ‘’zero compromessi sugli ingredienti” dichiara Rosario Naselli.

Gambero Rosso segnala come “imperdibili” le granite anguria, limone e mandorla, per l’autentica granulosità, i gelati spiccano i gusti alla frutta come limone verde, fragola e mango siciliano, pistacchio di Bronte e tiramisù. Menzione speciale anche per i rari “pezzi duri”, ormai una rarità in Sicilia.

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