La Juventus licenzia Massimiliano Allegri per giusta causa

Dopo i comportamenti durante la finale di Coppa Italia

La Juventus ha licenziato Massimiliano Allegri per giusta causa.

L’ormai ex tecnico bianconero ha ricevuto la lettera di licenziamento, dopo che lo scorso 17 maggio era stato esonerato dal suo incarico per “taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta”.

Nel recupero della partita vinta contro l’Atalanta Allegri si era infuriato per un mancato fallo in attacco togliendosi la giacca, gettando via la cravatta e sbottonando la camimcia.

Dopo l’espulsione urlava “Dov’è Rocchi?”, cercando il designatore arbitrale. Durante la premiazione altro episodio: Giuntoli festeggia e l’allenatore sembra volerlo allontanare con un gesto.