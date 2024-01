“La ragazza Garbatella” fra Roma e Dublino

Un percorso per riaprirsi alla vita e all’amore

“La ragazza Garbatella” è il titolo del libro di esordio di Laura Eduati. Sarà presentato giovedì 4 gennaio, alle 19, presso “Parentesi letteraria” via Wagner 9 a Palermo.

La protagonista è una giovane giornalista impiegata in una rete tv locale. È l’unico personaggio senza nome in una nordica in una storia dai personaggi vividissimi: c’è Cordelia, insofferente, l’anziana proprietaria di casa con un passato da film neorealista; Noemi, coinquilina cinese dagli amanti misteriosi; Gaetano, il dog sitter più affidabile e competente della zona; e soprattutto c’è Andrea, migliore amico di un amore perduto.

La sua comparsa sulla pagina segna non solo l’inizio del romanzo, ma l’inizio di un percorso di crescita che porterà la protagonista a riaprirsi alla vita e all’amore.





È un percorso che riallaccia presente e passato e che oscilla tra due poli geografici: Roma e Dublino. Da un lato c’è Garbatella, con i suoi parchi, la sua veracità, i suoi cassonetti dell’immondizia. È un quartiere presente, credibile e allo stesso tempo immaginifico, in cui una Pamela Anderson ormai politicamente impegnata può presentarsi a una manifestazione femminista e antispecista. Dublino è invece la città del passato, casa di ricordi universitari e di un amore antico, apparentemente dimenticato, che torna senza preavviso.