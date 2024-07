La tragedia di corso Indipendenza, domani i funerali di Salvatore

Parrocchia di Santa Maria e San Domenico

CATANIA – Saranno celebrati domani, sabato 13 luglio alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice e San Domenico Savio, a Catania, i funerali di Salvatore Giardino. Catanese di appena 22 anni, ne avrebbe compiuti 23 a settembre, è uno dei due giovani – con il suo amico 19enne Alfio Cuffari – vittime di un terribile incidente in moto.

È successo alle tre di notte di giovedì in corso Indipendenza. Alla ricostruzione dell’incidente stanno lavorando gli agenti della polizia municipale cittadina. Intanto la Procura di Catania, che ha automaticamente aperto un procedimento penale, non ha ritenuto necessario disporre l’autopsia sulle due salme.

No all’autopsia

La magistratura requirente ha subito dato il via libera alla sepoltura e così i familiari di Giardino, che lascia i genitori e una sorella più piccola, distrutti dal dolore per l’improvvisa e prematura perdita, hanno potuto fissare la data dell’ultimo saluto al loro ragazzo.

Salvatore era conosciuto e ben voluto da tutti in città. Anche per questo per i funerali si attende che tanta gente voglia stringersi attorno alla famiglia. È l’ennesimo dramma della strada costato la vita a giovanissimi, che a Catania ha destato profonda commozione.

La famiglia

La famiglia Giardino, attraverso il consulente per la Sicilia Giuseppe Nocita, si è affidata a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, per essere assistita e per fare piena luce su un sinistro su cui incombono tuttora diversi dubbi.

Dubbi che dovranno essere fugati dalla ricostruzione definitiva. Il primo, secondo fonti vicine alla famiglia, riguarderebbe chi dei due giovani fosse effettivamente alla guida del motociclo. Ma ve n’è un altro ancor più inquietante, legato alla presenza di un secondo veicolo, che avrebbe in qualche modo fatto uscire dalla strada i ragazzi.