IN AGGIORNAMENTO

CATANIA – La tragedia è avvenuta nella notte. Due giovani di 18 e 21 anni hanno perso la vita mentre erano in sella ad un ciclomotore: per cause tutte ancora da accertare, i due hanno perso la vita all’altezza dell’incrocio con Corso IV novembre.

La dinamica dei fatti accaduti poco prima delle 3 della scorsa notte è, come detto, ancora tutta da ricostruire. Le indagini sono condotte dagli agenti di Polizia municipale.