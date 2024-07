Addio a Salvo e Alfio: hanno trovato la morte nell’incidente della notte scorsa

Una tragedia immane

CATANIA – La scena che si è presentata ai soccorritori è stata straziante. I corpi inermi delle due giovani vittime – di 18 e 23 anni (non 21 com’era emerso in un primo momento) sull’asfalto. Il motore della moto sulla quale erano in sella, squarciato dalla carena e finito diversi metri più in là.

Una tragedia immane. Un quadro che alimenta le tante morti sulla strada che la notte scorsa ha conosciuto solo l’ultimo, macabro, capitolo.

A trovare la morte lungo Corso Indipendenza, Alfio Cuffari e Salvatore Giardino: la loro moto, per cause tutte da accertare, è finita fuori strada. Per i due non c’è stato, purtroppo, scampo.

I soccorsi del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte dei due giovani. Episodio drammatico sul quale indagano gli agenti della polizia municipale catanese.

Sui social, è scattato il cordoglio per i due ragazzi, con messaggi toccanti e anche di rabbia per l’accaduto. “Ora siete due angeli”, “Ci stringiamo forte al dolore dei genitori”, “Non doveva accadere”: sono solo alcune delle parole che fanno capolino sui qualche post.