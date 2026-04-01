La Vardera: “Il candidato presidente deve riportare la gente al voto”

"Concordo con Conte quando dice che bisogna scegliere il candidato che permetta di aver maggiori chance a tutta la coalizione"

PALERMO – “Ringrazio il presidente Giuseppe Conte che ha espresso apprezzamento circa la mia candidatura a presidente della regione definendola ‘legittima’ e concordo con lui quando dice che bisogna scegliere il candidato che permetta di aver maggiori chance a tutta la coalizione”, lo dichiara il deputato di Controcorrente Ismaele La Vardera, che risponde alle dichiarazioni del leader del M5s Giuseppe Conte, intervenuto questa mattina in conferenza stampa all’Ars.

“Veniamo dalla vittoria al referendum e questa affermazione – ha aggiunto La Vardera – dimostra quanto sia importante il coinvolgimento della gente che oggi non va a votare. Ecco, sono dell’idea che un buon candidato presidente deve portare in dote alla alleati una forza autonoma e la capacità di riportare al voto la gente che non vota più”.