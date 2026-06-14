Il leader di controcorrente replica all'ex governatore

PALERMO “In questi giorni sono tirato dalla giacchetta dai big del governo Schifani, ieri l’ha fatto il presidente Galvagno e oggi l’ex presidente Lombardo. Insomma la sconfitta alle amministrative ha fatto così male che sono sempre nei loro pensieri”. Lo dice il leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, in merito alle dichiarazioni fatte dall’ex governatore all’assemblea provinciale Del Mpa.

Le parole di Lombardo e la replica di La Vardera

“Ecco, Lombardo sostiene che io sia stato aiutato da Sammartino ad Agrigento e a Bronte – ricorda La Vardera -. Fa ridere perché pur di non ammettere la loro clamorosa sconfitta sono in grado di dire che io sia stato aiutato finanche da Schifani. Fatevene una ragione i siciliani liberi vi hanno notificato un preavviso di sfratto”.

Raffaele Lombardo all’assemblea Mpa di Enna

La Vardera: “Lombardo stacchi la spina al governo”

E ancora, rispetto alle parole di Lombardo all’assemblea Mpa: “Gioca sempre la carta teatrale che recita più o meno lo stesso copione, sto in maggioranza con il governo Schifani, mi prendo due assessori ma da dentro bombardo gli alleati così alzo la posta. Lo sfido pubblicamente, se davvero chiama gli alleati ex alleati, perché non stacca la spina al governo ed esce dalla giunta? Ma sappiamo tutti che non lo farà mai, lui di poltrone se ne intende eccome”.