Lagalla: “Costituirò gruppo di lavoro per contenere i consumi elettrici”

"Per il Natale immaginiamo una festa che abbia al centro proprio il tema del risparmio energetico"

PALERMO – “Costituirò un gruppo di lavoro permanente, formato da tecnici del Comune, che si occuperà delle iniziative da adottare per il contenimento dei consumi della città. Azioni che passeranno, ad esempio, dalla sostituzione di tutte le lampade di vecchia concezione tecnologica con apparecchi al led. In questo momento, però, non prevedo, anche per motivi di sicurezza, riduzioni dell’illuminazione pubblica, neanche dei principali beni monumentali, visto anche il grande afflusso turistico verso Palermo che registriamo in queste settimane. E per il Natale, invece, immaginiamo una festa che abbia al centro proprio il tema del risparmio energetico”. Lo ha detto stamani il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, intervenendo al Gr1 Rai sul tema del “caro dei consumi energetici nei Comuni”.