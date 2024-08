Lagalla e Falzone: “Stabilizzazioni dei vigili dopo il Rendiconto”

I sindacati: "Sapevamo sarebbe arrivata la proroga per il potenziamento orario"

PALERMO – “Nessun allarmismo per l’incremento ore dei 120 agenti della polizia municipale oggi in servizio in posizione di part time”. Lo dicono il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore alla polizia municipale, Dario Falzone, che parlano della possibilità di mantenere

“Spiace constatare che su questa vicenda si siano sollevati allarmismi del tutto infondati da parte di qualcuno con il rischio di far passare messaggi sbagliati agli interessati e all’opinione pubblica”, hanno aggiunto il sindaco e l’assessore.

“In questo momento, in virtù della proroga del progetto per il potenziamento orario, già avviato nel corso del 2023, finanziato con fondi ministeriali e autorizzato dalla Prefettura, i 120 agenti della Polizia municipale assunti con contratto a tempo parziale, sono in servizio a 35 ore settimanali, dopo aver aderito proprio al piano di incremento orario”, spiegano.

Per il passaggio definitivo al full-time il sindaco Lagalla e l’assessore Falzone assicurano che “quando il Consiglio comunale approverà nelle prossime settimane il Rendiconto del 2023, questi stessi vigili urbani più altri 51 agenti otterranno il contratto lavorativo a 36 ore, così come i 174 dipendenti dell’Area degli istruttori, ex categoria C, per un totale di 345 unità. Sarà un altro risultato che certificherà come, anche sulle tematiche riguardanti le politiche del personale, questa amministrazione mantenga gli impegni assunti”.

Cisal: “Sapevamo sarebbe arrivata la proroga”

“Il nostro sindacato ha costantemente monitorato la situazione, in sinergia con l’amministrazione e il comandante della Polizia municipale”, dichiara Nicolò Scaglione del Csa-Cisal.

“Sapevamo bene che sarebbe arrivata la proroga per il potenziamento orario perché abbiamo lavorato e contribuito fattivamente al risultato e, con senso di responsabilità, abbiamo evitato dichiarazioni intempestive che hanno avuto il solo risultato di seminare preoccupazioni infondate. Oggi – ha concluso Scaglione – i fatti ci danno ragione e non possiamo che esserne contenti per i lavoratori e la città”.