L’americana Transmedia Group in Italia, Panzarella nominato direttore delle Pr

"L'Italia occupa un ruolo molto importante nella nostra strategia di crescita", le parole di Tom Madden fondatore dell'azienda

La comunicazione Made in Florida di Transmedia Group è stata affidata al siciliano Nunzio Panzarella, che ne sarà direttore in Italia.

Dal 1981, TransMedia, attraverso la sua azione di public affairs e grazie alla competenza di Tom Madden e del suo team, ha portato negli Stati Uniti e reso popolari prodotti e servizi ed ha aiutato grandi marchi, anche della moda italiana, come Versace, a crescere sul mercato. Adesso, dopo tanti anni, l’Italia diventa priorità per l’azienda americana, con sede in Florida, leader negli USA nel public affairs.

“L’Italia occupa un ruolo molto importante nella nostra strategia di crescita in relazioni istituzionali per i nostri clienti, per questo Nunzio Panzarella rafforzerà il nostro network, specialmente nelle cosiddette 4 F (Fashion, Food, Furniture e Ferrari)” – dice Tom Madden, fondatore di TransMedia, già vice presidente dell’emittente NBC e uno dei massimi esperti di comunicazione negli Usa. “Nella nostra lunga storia abbiamo aiutato Alfredo Versace a crescere come brand a livello mondiale , l’Italia resta un punto fondamentale per la nostra società” continua Tom Madden.

“Rafforzare le relazioni tra Italia e Stati Uniti è un ottimo punto di partenza per aiutare le nostre PMI e il Made In Italy affinchè penetri meglio il mercato americano e al contempo dare l’opportunità a quegli imprenditori statunitensi di creare sinergie e network con l’Italia attraverso il nostro canale. Non dimentichiamo, infatti, quanto l’America sia “greedy” del bello e ben fatto italiano” – dichiara il neo direttore delle relazioni istituzionali per l’Italia di TMG Nunzio Panzarella.