Lampedusa, il dramma sbarchi: il sindaco incontra il ministro

Sono 107 i migranti sbarcati a Lampedusa dopo essere stati soccorsi dalle motovedette della Capitaneria e della Guardia di finanza. Una donna incinta, poiché in travaglio, è stata portata al Poliambulatorio dell’isola. Salgono a 3 gli sbarchi, in poche ore, per un totale di 155 persone. Al largo è stato prima bloccato un natante di 12 metri con 70 tunisini (2 minori) partiti da Mahdia. Sull’imbarcazione c’erano ancora 10 taniche, di 20 litri ciascuna, di benzina. A ruota, le Fiamme gialle hanno bloccato una carretta di 7 metri con 37 (fra cui 12 minori) in fuga da Costa d’Avorio, Mali, Guinea. Da questo barcone è scesa la donna in travaglio che è stata subito soccorsa.

Incontro tra il sindaco Filippo Mannino e il ministro dell’Interno

Il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, incontrerà il 28 novembre, al Viminale, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Due giorni fa Mannino aveva scritto al premier Giorgia Meloni e al ministro dell’Interno per chiedere un incontro urgente. “Mi sembra di assistere a un bollettino di guerra e ciò che mi preoccupa è che stia diventando una quotidianità, nell’indifferenza dell’Europa – aveva detto Mannino riferendosi ai continui recuperi di cadaveri di migranti – . È duro lavorare in queste condizioni, innanzitutto umanamente e poi perché il nostro Comune non può sopportare questo peso, anche per l’insufficienza di risorse umane, strumentali e finanziarie. Vanno cercate soluzioni durature e fattibili alle problematiche che hanno ricaduta diretta su questo territorio”. Stamani, ministro e sindaco hanno concordato la data dell’incontro.