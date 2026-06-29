 Lampedusa, 4 migranti tunisini trovati sull'isolotto di Lampione
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Lampedusa, quattro migranti trovati sull’isolotto di Lampione

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L'intervento di una motovedetta della guardia di finanza
PELAGIE
di
1 min di lettura

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Quattro tunisini sono stati trovati sull’isolotto di Lampione, a Lampedusa, dai militari della motovedetta V1307 della guardia di finanza. I giovani sono stati lasciati da un gommone di quattro metri che ha poi ripreso il largo verso la Tunisia.

Quattromila euro per il viaggio

I quattro hanno riferito d’essere partiti da Teboulba, dopo aver pagato quattromila euro per la traversata. Sono stati già trasferiti a Lampedusa e accompagnati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 247 ospiti, fra cui 63 minorenni non accompagnati.

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