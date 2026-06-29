L'intervento di una motovedetta della guardia di finanza

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Quattro tunisini sono stati trovati sull’isolotto di Lampione, a Lampedusa, dai militari della motovedetta V1307 della guardia di finanza. I giovani sono stati lasciati da un gommone di quattro metri che ha poi ripreso il largo verso la Tunisia.

Quattromila euro per il viaggio

I quattro hanno riferito d’essere partiti da Teboulba, dopo aver pagato quattromila euro per la traversata. Sono stati già trasferiti a Lampedusa e accompagnati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 247 ospiti, fra cui 63 minorenni non accompagnati.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI AGRIGENTO E PROVINCIA