L’Avimecc Modica torna al successo: Napoli battuta in rimonta

Chillemi e compagni riassaporano il gusto dolce della vittoria che in casa biancoazzurra mancava da quattro turni

MODICA (RG) – Vittoria doveva essere per schiacciare le streghe e vittoria è stata per l”Avimecc Volley Modica che vince al tie break contro la QuantWare Napoli che è riuscita ad approfittare del calo dei modicani per recuperare due set per poi arrendersi al quinto parziale.

Un peccato per i ragazzi di coach D’Amico che avevano la possibilità di fare bottino pieno, ma va bene così perchè almeno Chillemi e compagni riassaporano il gusto dolce della vittoria che in casa biancoazzurra mancava da quattro turni.

LA CRONACA

La sfida con il sestetto partenopeo inizia con un sostanziale equilibrio, con Modica leggermente avanti nel punteggio (8/7) e Napoli che resta in scia senza mollare (16/15). Si gioca punto a punto fino al rettilineo finale che Modica affronta con un leggero vantaggio (21/19) che il sestetto della Contea riesce a mantenere fino al 25/22 finale in 28′ di gioco che vale l’1 – 0 peri padroni di casa.

Il tema della partita cambia di poco anche nel secondo set. Equilibrio iniziale e questa volta Napoli avanti 7/8, ma Modica con un parziale di 8/5 ribalta la situazione e a metà della frazione è avanti di 4 (16/12). Il sestetto ospite va in difficoltà e Modica trascinata da Riccardo Capelli (26 punti a referto e best score del match) ne approfitta per allungare prima (21/16) e poi chiudere il set con un facile 25/18 in 25′ di gioco che mette apparentemente la gara in discesa per i padroni di casa.

Parte meglio Napoli nel terzo parziale (5/8) costringendo Modica a inseguire. A metà parziale i biancoazzurri sono sempre dietro (14/16) ma fanno sentire il fiato sul collo ai loro avversari che tengono duro (19/21) fino alla fine riuscendo a rientrare in partita con 23/25 finale che riapre i giochi e mette pressione al sestetto di casa.

Modica prova a reagire, Napoli ribatte colpo su colpo e si porta avanti di 2 (6/8) anche nel quarto set. Poi il passaggio a vuoto modicano che permette a Napoli di piazzare l’allungo decisivo (10/16). D’Amico sprona i suoi a non mollare, mentre Napoli vede la possibilità di pareggiare i conti e ci riesce con le conclusioni di Cefariello e Frankowski che non trovano adeguate opposizioni. Alla fine con un largo18/25 Napoli pareggia i conti e porta ogni decisione al tiebreak.

Sprecata la vittoria piena, Modica vuole almeno i due punti e torna in campo con il sangue agli occhi. Un parziale di 5/0 indirizza il quinto set in favore dei biancoazzurri, che allungano fino al 10/3 che fa tirare i remi i barca ai partenopei che non ci credono più e si arrendono con il punteggio di 15/8 dopo 2h 20′ di lotta. Per l’Avimecc è la fine di un incubo. Ora bisogna rimanere concentrati e continuare a lottare per risalire la corrente e attestarsi in zone di classifica che più si addicono al valore tecnico di una squadra giovane,ma con tanti margini di miglioramento da dimostrare in campo già dalla prossima partita.

IL TABELLINO

Avimecc Volley Modica 3

QuantWare Napoli 2

Parziali: 25/22, 25/18, 23/25, 18/25, 15/8.

Avimecc Volley Modica: Raso 9, Capelli 26, Putini 2, Chillemi 11, Quagliozzi 14, Firrincieli, Princi, Garofolo 8, Saragò, Petrone, Nastasi (L1), n.e.: Turlà, Aiello (L2). All. Giancarlo D’Amico; Ass: Enzo Di Stefano.

QuantWare Napoli: Quarantelli, Saccone 9, Leone 1, Malanga, Cefariello 18, Anatrella, Frankowski 15, Martino 12, Montò 3, Canzanella 9, Ardito (L1), Monda (L2). All. Sergio Calabrese; Ass. Francesco Pagliuca.

Arbitri: Fabio Scarfò di Reggio Calabria e Giovanni Ciaccio di Altofonte.