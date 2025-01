Lavoro nel 2025, tre concorsi lampo: 258 posti, requisiti e domanda

Numerose opportunità, come partecipare

ROMA – Lavoro, ci sono tre concorsi lampo per iniziare il 2025 con nuove opportunità.

Il primo è rivolto all’assunzione di personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, relativo ai profili tecnici di funzionario statistico, funzionario informatico, funzionario tecnico-edile e assistente tecnico-geometra.

Due concorsi sono destinati al reclutamento di dirigenti da inquadrare nei ruoli del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Ministero della Giustizia, 236 posti

Il primo bando è un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 236 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui 100 nell’Area Funzionari e 136 nell’Area Assistenti.

Si tratta di un bando per i profili tecnici di funzionario statistico, funzionario informatico, funzionario tecnico-edile e assistente tecnico-geometra.

Per i profili relativi all’area dei funzionari è richiesta la laurea come titolo di accesso. Per il profilo di assistente tecnico-geometra, invece, è sufficiente il diploma di istruzione superiore.

La procedura concorsuale prevede una prova scritta e la valutazione dei titoli.

Dirigenti al ministero dell’Ambiente

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 17 unità di personale dirigenziale di livello non generale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di cui 8 dirigenti per il profilo tecnico e 9 dirigenti per il profilo amministrativo-contabile.

Per l’accesso è richiesta la laurea magistrale unitamente ai requisiti di esperienza professionale normativamente previsti per l’accesso alle qualifiche dirigenziali.

La procedura concorsuale si articola in un’eventuale prova preselettiva, due prove scritte (compresa la sottoposizione ai candidati di un caso gestionale da analizzare e risolvere), la prova orale e la valutazione dei titoli.

Agenzia italiana per la cooperazione

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 5 unità di personale dirigenziale di livello non generale, a tempo indeterminato, da inquadrare nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di cui 3 unità di dirigente con competenze tecnico-specialistiche e 2 unità di dirigente con competenze giuridico-amministrativo-contabili.

Per l’accesso è richiesta la laurea triennale o la laurea magistrale unitamente ai requisiti di esperienza professionale normativamente previsti per l’accesso alle qualifiche dirigenziali.

La procedura concorsuale si articola in un’eventuale prova preselettiva, due prove scritte (compresa la sottoposizione ai candidati di un caso gestionale da analizzare e risolvere), la prova orale e la valutazione dei titoli.

