L'avvocato Coco chiede un'audizione al sindaco

CATANIA – Gli ospiti della Casa di Riposo “Villa Immacolata”, in Via Claudio Arezzo, rischierebbero di essere investiti ogni volta che mettono piede fuori dalla struttura. O ogni volta che rientrano. E questo perché non ci sono semafori pedonali né indicazioni di pericolo per gli automobilisti.

A denunciarlo, chiedendo un’audizione urgente al sindaco Enrico Trantino, è l’avvocato Grazia Coco, che assiste questi anziani. Il legale ha già fatto una diffida lo scorso giugno, ma non sarebbe arrivato alcun riscontro.

Le misure richieste

“Non sono state adottate misure di sicurezza stradale – spiega – per salvaguardare l’incolumità delle persone che ogni giorno rischiano la vita per attraversare la strada e fare ingresso nella Struttura, si rappresenta quanto segue”.

In questa via, sottolinea l’avvocato, “non essendoci marciapiedi né idonei dispositivi e segnaletiche stradali, viene percorsa dagli automobilisti ad alta velocità non permettendo ai pedoni un attraversamento facile e senza pericolo”.

L’appello

“I parenti, che hanno provveduto anche ad una raccolta firme, rappresentano che in quella strada a scorrimento veloce le macchine non si fermano per fare passare i pedoni e sfrecciano talmente ad alta velocità che mettono a rischio l’incolumità fisica dei pedoni”, prosegue.

Per questo “i parenti degli ospiti della Casa di Riposo “Villa Immacolata”, per il tramite di questo difensore, chiedono, con la massima urgenza, di essere ricevuti personalmente dal sindaco di Catania, al fine di prospettare i pericoli che ogni giorno sono costretti a subire a causa della gravissima inerzia da parte dell’amministrazione comunale, che ad oggi nulla ha fatto per scongiurare eventi nefasti”.