Le eccellenze di Sicilia protagoniste in Germania alla fiera ‘Anuga 2023’

Con il consorzio IoComproSiciliano

1' DI LETTURA

COLONIA (GERMANIA) – Sicilia protagonista alla fiera food & beverage ‘Anuga’ di Colonia. Ad ‘Anuga 2023’, la fiera dedicata al settore food & beverage, l’appuntamento biennale dedicato a trend e tendenze globali. L’Isola è stata protagonista grazie alle eccellenze delle sue aziende agroalimentari. Un appuntamento importante a cui ‘IoComproSiciliano’, rappresentata da Giovanni Callea e Davide Morici, ha partecipato con una folta delegazione di aziende associate del comparto agroalimentare.

“La nostra presenza tra le 1000 aziende italiane ad una manifestazione che per numero di espositori e di paesi coinvolti si posiziona tra le più importanti del settore è stata una grande opportunità per mettere in mostra i prodotti di qualità siciliani in un contesto mondiale sostenendo l’internazionalizzazione delle nostre aziende agroalimentari che svolgono una funzione unica ed insostituibile per l’economia dell’Isola – dice Callea -. La visita al nostro padiglione espositivo del ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, dell’ambasciatore italiano a Berlino Armando Varricchio, e del direttore generale dell’ICE Lorenzo Galanti, che ha curato la splendida presenza italiana alla kermesse che si è svolta dal 7 all’11 ottobre è stata l’ennesima opportunità di confronto sulle future possibilità di promozione e valorizzazione del brand Sicilia”.

Quella di Colonia è la prima di una serie di iniziative per la promozione e la valorizzazione del Made in Sicily in giro per il mondo che già la prossima settimana guiderà, con il sostegno dell’assessorato regionale Attività produttive, una delegazione di 70 aziende di agroalimentare ed artigianato al NEXXTEXPO’ che si svolgerà a Los Angeles dal 19 al 22 ottobre.