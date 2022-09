Le probabili di Reggina-Palermo: spazio ai nuovi innesti

Le possibili scelte di Inzaghi e Corini per la sfida di oggi alle ore 14:00 allo stadio "Granillo" di Reggio Calabria

PALERMO – Al “Granillo” per ripartire dopo la sconfitta interna contro l’Ascoli. Il Palermo di Eugenio Corini, oggi alle ore 14:00, scenderà nuovamente in campo per la quarta giornata di campionato in casa della Reggina di Inzaghi.

La compagine rosanero è chiamata al riscatto dopo il k.o. per mano dei marchigiani contro la temibile squadra calabrese, reduce da due vittorie nelle prime tre gare e in ottimo stato di forma fisica e mentale.

Per il tecnico di Bagnolo Mella è il momento di dare spazio a gran parte dei nuovi arrivati dal mercato, già protagonisti di un ottimo ingresso in campo, nella ripresa, contro l’Ascoli al “Renzo Barbera”. L’allenatore rosa, per il match di oggi, dovrà fare a meno degli infortunati Accardi, Devetak e Broh e dello squalificato Valente, nonché delle assenze di Crivello e Peretti esclusi per scelta tecnica e dell’ultimo arrivato Gomes approdato nel capoluogo solo nella serata di ieri.

INIZIA L’ERA DEL 4-3-3

Con ogni probabilità, contro la Reggina, Corini schiererà per la prima volta il 4-3-3 dopo aver mantenuto per tutto l’inizio di campionato il 4-2-3-1 eredità della gestione Baldini. Davanti a Pigliacelli verso la conferma Buttaro a destra e Nedelcearu in mezzo, ballottaggio invece tra Marconi e Bettella per il secondo posto da centrale mentre a sinistra Sala, pienamente recuperato dopo lo stop per infortunio, è in vantaggio su Mateju.

In mezzo, vista l’assenza di Broh per problemi fisici, certi del posto Stulac e Segre alla loro prima presenza da titolari così come potrebbe essere la volta dell’esordio assoluto di Saric, insidiato da Damiani per il terzo slot in mediana. Con Valente fermato dal Giudice sportivo in avanti dovrebbero esserci pochi dubbi: esordio da titolare per Di Mariano sulla sinistra, Elia a destra e come unica punta l’intoccabile Brunori.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI REGGINA-PALERMO

REGGINA (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Majer; Canotto, Ménez, Rivas

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Bettella, Sala; Saric, Stulac, Segre; Elia, Brunori, Di Mariano.