Le probabili formazioni di Torino-Palermo: out Valente, chance per Elia

Le possibili scelte di Di Benedetto e Juric per la sfida di stasera valida per il primo turno di Coppa Italia

1' DI LETTURA

Partita che ha sapore di Serie A per il Palermo che, questa sera allo stadio “Olimpico Grande Torino”, affronterà i granata di Juric per il primo turno di Coppa Italia.

Non mancano le defezioni per il tecnico ad interim Stefano Di Benedetto, costretto a dover rinunciare a Lancini, Accardi, Luperini e Valente per infortunio. Come annunciato dal club rosanero, l’esterno ex Carrarese si è fermato in settimana per una lesione distrattiva al grande gluteo che lo terrà fuori dai campi per qualche settimana. Il difensore centrale ex Brescia non ha ancora smaltito invece la contusione al fianco destro rimediata contro la Reggiana, anche lui è quindi costretto a dare forfait per il match di stasera.

L’allenatore rosanero, quindi, dovrà fare necessariamente dei cambiamenti rispetto all’undici che ha trionfato al Barbera contro la compagine di Diana e potrebbe lanciare alcuni dei nuovi arrivi delle ultime settimane. In porta conferma per Pigliacelli dopo il primo gettone in maglia rosanero contro la Reggiana, in difesa dovrebbe esordire Nedelcearu al centro insieme a Marconi con Buttaro e Crivello sulle corsie, occhio però al potenziale inserimento di Sala al posto del terzino palermitano.

In mediana si va verso la conferma del duo De Rose-Broh, quest’ultimo particolarmente convincente a fianco del capitano rosanero. In avanti ancora spazio a Floriano e Fella, quest’ultimo insediato da Stoppa per una maglia da titolare, mentre è quasi certo l’esordio con il Palermo di Salvatore Elia, pronto a rilevare l’infortunato Valente a destra dietro all’intoccabile bomber Brunori.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-PALERMO

TORINO (3-4-2-1): Berisha (Milinkovic-Savic); Djidji, Adopo, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Seck (Radonjic), Linetty; Sanabria.

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Crivello (Sala); Broh, De Rose; Elia, Fella (Stoppa), Floriano; Brunori.