Legge di Bilancio, Bonanno: “Bene i contributi per le vittime dell’amianto”

Il sindaco di Biancavilla annuncia la bonifica del Monte Calvario.

BIANCAVILLA – “E’ un segnale importante perchè riconosce i danni da esposizione ambientale anche per i cittadini che, come nel caso di Biancavilla, sono stati colpiti dal mesotelioma pleurico causato dalla fluoroedenite”. Così il sindaco di Biancavilla (Catania) Antonio Bonanno commenta l’aumento dei fondi per le vittime dell’amianto. Un emendamento del Pd alla manovra, approvato in commissione Bilancio della Camera, prevede che il contributo erogato dall’Inail ai malati di mesotelioma o ai loro eredi salga da 10.000 a 15.000 euro a decorrere dal 2023. Allo stesso tempo la prestazione aggiuntiva erogata ai soggetti gia’ titolari di rendita passa dal 15% al 17% della stessa rendita in godimento.

“Ha avuto successo – aggiunge Bonanno – la campagna di Radio Anmil (l’emittente dell’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi sul lavoro) promossa in Parlamento per il miglioramento delle prestazioni economiche a favore delle vittime dell’amianto. All’iniziativa, come sindaco di Biancavilla, ho dato il mio sostegno”. “Al di là delle fredde percentuali – conclude Bonanno – l’aumento dell’indennizzo si traduce in una grande attenzione verso i cittadini. Nei prossimi giorni partirà la bonifica permanente del sito di Monte Calvario dove si trova la ‘fibra killer’ – la fluoroedenite – con la quale è stata edificata gran parte della città”.