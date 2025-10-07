L’ennese Rosario Patti nominato ambasciatore del turismo dal Cstm

"Servizio e preparazione"

ENNA – Rosario Patti, presidente dell’associazione ‘Profumi di Sicilia’ che promuove i borghi dell’entroterra e le loro tradizioni, referente Iftaj (Associazione autori e giornalisti del turismo) per la provincia di Enna, è stato insignito del tiolo di ‘ambasciatore del turismo. Un riconoscimento che arriva dal Cstm, Centro studi turistici e manageriali.

Patti è uno dei 12 ambasciatori del turismo scelti in tutta Italia. “Un riconoscimento che arriva dopo anni di sacrifici sempre e solo nella direzione del turismo a- afferma – che implica servizio e preparazione. Ringrazio il presidente del Cstm, Riticella, e tutti i componenti del direttivo”.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI ENNA E PROVINCIA