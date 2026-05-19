 Morto il cronometrista travolto all'autodromo di Racalmuto
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

L’incidente all’autodromo di Racalmuto, morto il cronometrista

autodromo Racalmuto
Foto tratta dal sito ufficiale Autodromo valle dei Templi
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
La vittima era di Palermo
AGRIGENTO
di
1 min di lettura

AGRIGENTO – E’ morto il cronometrista cinquantaquattrenne che, domenica 3 maggio, era stato investito durante il Rally show all’autodromo Valle dei Templi di Racalmuto (Agrigento). La vittima è Massimiliano Spatafora di Palermo.

L’incidente all’autodromo di Racalmuto

Era impegnato nelle operazioni di rilevamento tempi lungo il tracciato dell’autodromo quando, all’improvviso, è stato travolto da una vettura in gara. L’impatto è stato violento e lo ha sbalzato in avanti per diversi metri. E’ stato subito ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e poi trasferito al Trauma center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove l’uomo per giorni e giorni è rimasto in gravissime condizioni e con la prognosi riservata sulla vita.

Il decesso è avvenuto nei giorni scorsi, ma a Racalmuto la notizia della tragedia è arrivata oggi. Degli accertamenti sull’incidente si sono occupati i carabinieri.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Si parla di: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI