A colpirlo un 18enne già arrestato

NAPOLI – Una lite tra ragazzini al camping subito dopo una partita di calcetto. Ad avere la peggio un 15enne viene colpito con una coltellata all’addome e trasportato in ospedale. Il giovane ha il fegato perforato ed è stato operato nella notte. Ad aggredirlo un ragazzo di 18 anni, che sarebbe intervenuto a difesa del fratellino.

Il 18enne è stato trasportato in carcere con l’accusa di tentato omicidio, ed è in attesa di giudizio. Il dramma è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 24 luglio, nel camping Liternum di Varcaturo, che si trova sul litorale di Giugliano in Campania.

Dai primi accertamenti, è emerso che dopo una partita di calcio ci sarebbe stata un’accesa discussione tra ragazzini ospiti del campeggio e che uno di questi avrebbe estratto un coltello usato per colpire il 15enne.

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di ricostruire la vicenda e di risalire all’identificazione dell’aggressore. Si tratta di un 18enne incensurato che intanto era tornato a casa con la propria famiglia, sembrerebbe per paura di ritorsioni da parte di amici e parenti del 15enne.

Sembra che il 18enne sia intervenuto in difesa proprio fratello, coetaneo della vittima, estraendo un coltello a scatto che aveva nel marsupio. Durante la colluttazione sarebbe partito il fendente.

