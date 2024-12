La discussione per la custodia dalla figlia

NETTUNO (ROMA) – Una lite culminata con una coltellata al torace dopo l’ennesima lite, che è costata la vita ad un uomo di 44 anni. La tragedia si è verificata in via Bachelet a Nettuno.

L’uomo è stato trovato senza vita dai carabinieri e dai soccorritori del 118. La donna, invece, è stata arrestata. Entrambi erano conosciuti per problemi di tossicodipendenza.

La coppia, da quanto ricostruito, litigava da tempo per la custodia della figlia. Venerdì sera l’ultimo confronto: grida, minacce e alla fine la coltellata.

Un colpo secco al torace e poi l’inutile fuga della vittima, trovato morto nell’androne di un palazzo del quartiere popolare Santa Barbara.

Quando l’ambulanza è arrivata sul posto per il 44enne non c’era nulla da fare. L’ex compagna si è presentata spontaneamente in caserma, con i vestiti ancora sporca di sangue. Immediato l’arresto ed il trasferimento in carcere a Rebibbia.

