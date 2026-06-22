Lombardo: “Risorse sbloccate per i dipendenti, ora renderle strutturali”

Comuni, fondi e personale

CATANIA – “I dipendenti comunali rappresentano l’ossatura della macchina amministrativa e senza il loro lavoro nessun progetto per il territorio può essere concretamente realizzato”. Lo afferma il deputato regionale del gruppo MPA-Grande Sicilia, Giuseppe Lombardo, intervenendo a Scordia e Palagonia insieme all’assessore regionale alle Autonomie locali Elisa Ingala sul percorso che ha portato all’attuazione delle misure previste dalla Legge di Stabilità regionale 2026 a sostegno dei Comuni siciliani e del personale degli enti locali.

Lombardo ha sottolineato il lavoro svolto negli ultimi mesi per dare una risposta ai Comuni che da anni affrontano difficoltà legate alla carenza di risorse e personale. “Abbiamo seguito passo dopo passo una vicenda che conoscevamo bene, confrontandoci costantemente con i sindaci e le amministrazioni interessate. Dietro una norma o uno stanziamento ci sono mesi di interlocuzioni e di lavoro istituzionale che spesso restano invisibili”, ha spiegato il parlamentare autonomista.

Secondo Lombardo, un passaggio decisivo è stato l’insediamento dell’assessore regionale Elisa Ingala, che ha consentito di accelerare l’iter attuativo delle norme approvate dall’Assemblea Regionale Siciliana.

“Si è riusciti a sbloccare rapidamente procedure attese da tempo, rendendo disponibili risorse importanti per i lavoratori e per i Comuni coinvolti. Tuttavia siamo consapevoli che questo rappresenta soltanto un primo passo”, ha aggiunto.

L’obiettivo, ha evidenziato il deputato regionale, è ora quello di garantire continuità alle misure adottate. “Stiamo già lavorando affinché queste risorse possano essere confermate e consolidate anche negli anni successivi. Vogliamo offrire stabilità ai lavoratori e consentire agli enti locali una programmazione più efficace dei servizi”.

Nel corso della visita è intervenuta anche l’assessore regionale alle Autonomie locali, Elisa Ingala, che ha ribadito la centralità dei Comuni nel sistema istituzionale siciliano.

“Fin dal mio insediamento ho ritenuto prioritario dare piena attuazione alle norme approvate dall’Ars, affinché le risorse stanziate raggiungessero rapidamente i territori e i lavoratori interessati”, ha dichiarato.

“Rafforzare il personale degli enti locali significa rafforzare la capacità delle amministrazioni di rispondere ai bisogni delle comunità. L’incremento delle ore lavorative rappresenta una risposta concreta a situazioni che da troppo tempo attendevano attenzione”, ha aggiunto l’assessore.

Ingala ha infine sottolineato la necessità di proseguire il confronto con il Parlamento regionale e con i territori per garantire continuità agli interventi avviati. “Questo risultato rappresenta un primo passo significativo, ma il nostro impegno è quello di costruire misure stabili e durature a sostegno degli enti locali e delle comunità siciliane”.

A Scordia erano presenti il sindaco Franco Barchitta, il presidente del Consiglio comunale Rocco Sciacca, gli assessori Minissale, Gulizia e Tringali e i consiglieri Minerva e Russo. A Palagonia hanno partecipato il sindaco Salvo Astuti e i consiglieri Fazzino, Blandini e Nolfo.